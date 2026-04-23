Электросамокаты в Москве стали частью транспортной системы

Электросамокаты в Москве стали полноценной частью городской транспортной системы. Большинство жителей используют их для поездок до метро, офисов и мест учебы, а не для развлечения. Количество ежедневных поездок на самокатах выросло до 330 тысяч за прошлый год, 85% из них совершаются в транспортных целях.

В Москве действует 420 медленных зон со скоростью до 15 километров в час. В красных зонах арендный самокат полностью останавливается. Для аренды требуется верификация через Mos.ID для подтверждения личности и возраста. На все арендные самокаты установили крупные номерные знаки.

