Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 15:30

Общество

Новости часа: почти 4,5 тыс новых вагонов закупили для Центрального транспортного узла

Новости часа: почти 4,5 тыс новых вагонов закупили для Центрального транспортного узла

Концерт в честь Дня защитника Отечества подготовили на станции "Курская"

Семь автобусных маршрутов изменят в столице с 24 февраля

Расписание поездов изменится на МЦД-2 до 25 февраля

В Южной Бутове временно изменятся маршруты автобусов

Дептранс поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Маршруты автобусов изменят в Южном Бутове

Семь автобусных маршрутов изменят в Южном Бутове с 24 февраля

Водитель столичного трамвая рассказал о своей профессии

Мэр Москвы озвучил планы развития городского транспорта до 2030 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 4,5 тысячи новых вагонов Москва закупила для Центрального транспортного узла с 2010 года. Об этом рассказал Дептранс.

Медкарта, счетчики и школьный дневник стали самыми востребованными онлайн-услугами среди столичных мужчин. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Также на mos.ru сообщается, что участники СВО из Москвы могут получить городские льготы в упрощенном порядке.

Читайте также
транспортгородобществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика