Новости часа: почти 4,5 тыс новых вагонов закупили для Центрального транспортного узла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 4,5 тысячи новых вагонов Москва закупила для Центрального транспортного узла с 2010 года. Об этом рассказал Дептранс.

Медкарта, счетчики и школьный дневник стали самыми востребованными онлайн-услугами среди столичных мужчин. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Также на mos.ru сообщается, что участники СВО из Москвы могут получить городские льготы в упрощенном порядке.