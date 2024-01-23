Новости часа: ЦОДД следит за ситуацией на дорогах Москвы 23 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За обстановкой на дорогах в Москве следит ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи дорожного патруля. Об этом сообщил Дептранс. Дело в том, что сильный снегопад осложняет дорожную ситуацию в городе. Известно, что метель продлится в столице до утра 24 января.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю в столице. Таковы данные Роспотребнадзора.

Тематическая неделя МГУ имени Ломоносова началась на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.