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Новости

23 января, 20:00

Общество

Новости часа: ЦОДД следит за ситуацией на дорогах Москвы 23 января

Новости часа: ЦОДД следит за ситуацией на дорогах Москвы 23 января

Украшенный к Новому году транспорт столицы будет курсировать до 1 марта

Около 3 тыс железнодорожников вышли на уборку снега на МЖД

ЦОДД призвал москвичей отказаться от поездок на автомобилях вечером 23 января

Все столичные аэропорты работают по расписанию в условиях непогоды

Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин: основным ходом МСД пользуются около 400 тыс автомобилистов ежедневно

"Мой район. Новости": пассажиры смогут попросить изменить температуру в метро Москвы

Андрей Бочкарёв: около 100 км дорог построят в Москве за год

"Это Москва. Транспорт": транспортный хаб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За обстановкой на дорогах в Москве следит ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи дорожного патруля. Об этом сообщил Дептранс. Дело в том, что сильный снегопад осложняет дорожную ситуацию в городе. Известно, что метель продлится в столице до утра 24 января.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю в столице. Таковы данные Роспотребнадзора.

Тематическая неделя МГУ имени Ломоносова началась на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

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