Мягкая зимняя погода вернется в столицу с 26 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мягкая погода вернется в столичный регион в пятницу, 26 января. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В среду и в четверг в Москве прогнозируется очень высокая температура, на 6–7 градусов выше нормы. Это связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и с юга – из Малой Азии и восточных акваторий Средиземного моря", – отметил синоптик.

По его словам, в ночь на 24 января температура в столице составит минус 2 – минус 4 градуса, что соответствует третьей декаде марта. Помимо этого, 24–25 января понизится атмосферное давление, которое будет в районе 735 миллиметров ртутного столба. В эти числа также ожидается снегопад. В ночь на 26 января температура понизится до минус 3 – минус 5 градусов.

"В субботу и воскресенье ночные температуры – минус 9 – минус 7, днем – около минус 5", – сказал Вильфанд, добавив, что 27–28 января местами ожидается небольшой снег, а ветра в столице не будет.

Ранее синоптики предупредили москвичей о снегопаде до утра 24 января. Жителям города рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Кроме того, в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 25 января.

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