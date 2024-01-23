Роспотребнадзор усилил мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ в Москве

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Роспотребнадзор усилил мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в столице. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства.

Между тем отмечается, что на третьей неделе текущего года в столице эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года.

По данным пресс-службы, в Москве отмечается снижение показателей заболеваемости по ОРВИ и гриппу среди совокупного населения, взрослого населения старше 15 лет и детей в возрасте до двух лет.

При этом из-за возобновления функционирования детских образовательных учреждений после новогодних каникул регистрируется ожидаемый рост заболеваемости среди детей 3–6 лет и 7–14 лет.

В ведомстве призвали соблюдать меры профилактики, а именно чаще мыть руки, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, проветривать помещения, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

За прошедшую неделю в России гриппом и ОРВИ заболели более 931 тысячи человек. Это на 0,7% ниже, чем на предыдущей неделе.

Кроме того, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю уменьшилась на 6,9%. С 15 по 21 января госпитализировали 3 248 человек – это на 13,3% меньше, чем неделей ранее.

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