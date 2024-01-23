Заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась почти на 7% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю, с 15 по 21 января, уменьшилась на 6,9%. Об этом сообщается на сайте Оперштаба.

Показатель заболеваемости COVID-19 за этот период составил 17,2 на 100 тысяч населения. В 40 субъектах РФ, включая 16 регионов, заболеваемость увеличилась более чем в среднем по стране.

С 15 по 21 января госпитализировали 3 248 человек – это на 13,3% меньше, чем неделей ранее. В Оперштабе подчеркнули, что число людей, которые попали в больницу с COVID-19, выросло в 23 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах рост превышал средний по стране.

Вылечились от коронавируса за минувшую неделю 29 629 граждан, что на 25,4% меньше, чем семью днями ранее. Умер от COVID-19 141 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что массовые прививки от этого заболевания в стране больше не нужны. По словам главы ведомства Анны Поповой, в настоящий момент в РФ пройден пик подъема COVID-19.

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