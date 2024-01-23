Более 931 тыс человек в РФ заболели гриппом и ОРВИ за неделю

Фото: 123RF/shashkina

За прошедшую неделю в России гриппом и ОРВИ заболели более 931 тысячи человек. Это на 0,7 % ниже, чем на предыдущей неделе. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 48 регионах страны. Около 14,7% из всех случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, 85,3% – на остальные регионы.

Кроме того, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю уменьшилась на 6,9%. С 15 по 21 января госпитализировали 3 248 человек – это на 13,3% меньше, чем неделей ранее.

До этого в Роспотребнадзоре заявили, что массовые прививки от ковида в стране больше не нужны. По словам главы ведомства Анны Поповой, в настоящий момент в РФ пройден пик подъема COVID-19.

Московский Депздрав сообщил о снижении роста заболеваемости ОРВИ