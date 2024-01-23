Поезда "Аэроэкспресса" ходят штатно в условиях непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда "Аэроэкспресса" ходят по маршрутам в обычном режиме в условиях непогоды. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале перевозчика.

"Поезда "Аэроэкспресса" курсируют в штатном режиме до Шереметьево, Домодедово и Внуково, несмотря на капризы погоды. До завтрашнего дня в столице синоптики обещают снег, метель и ветер до 17 метров в секунду. На дорогах гололедица, снежные заносы", – сообщается в публикации.

Граждан призвали ориентироваться на табло вылетов и заблаговременно приезжать в аэропорт.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья об облачной погоде, снеге и метели 23 января. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Жителям и гостям столицы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада. В случае поездок на личном авто водителям посоветовали быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.



ЦОДД Москвы призвал москвичей отказаться от поездок на автомобилях 23 января