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23 января, 18:54

Транспорт

Мострансавто предупредило о сбоях в расписании автобусов из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автобусы АО "Мострансавто" работают по фактическому прибытию на остановки по причине непогоды и увеличенного потока транспорта на дорогах. Об этом сказано в телеграм-канале перевозчика.

Кроме того, в сообщении сказано, что службы управления движением, а также дорожные и экстренные службы перевели в состояние повышенной готовности.

Ранее синоптики предупредили москвичей о снегопаде до утра 24 января. Жителям города рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Кроме того, в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 25 января.

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве 24 января

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