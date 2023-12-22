22 декабря, 12:15Транспорт
Для водителей стал доступен новый способ оплаты проезда по МСД
Открытая часть Московского скоростного диаметра входит в топ-3 самых популярных трасс столицы. Благодаря этой дороге автомобилисты теперь доезжают до места назначения в два раза быстрее.
Отмечается, что на участке МСД добавили новый способ оплаты. Теперь водители могут оплатить проезд через СБП.
Как это работает? Сколько водители платят за проезд по маршруту МСД – ЦКАД? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.