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22 декабря, 12:15

Транспорт

Для водителей стал доступен новый способ оплаты проезда по МСД

Для водителей стал доступен новый способ оплаты проезда по МСД

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Открытая часть Московского скоростного диаметра входит в топ-3 самых популярных трасс столицы. Благодаря этой дороге автомобилисты теперь доезжают до места назначения в два раза быстрее.

Отмечается, что на участке МСД добавили новый способ оплаты. Теперь водители могут оплатить проезд через СБП.

Как это работает? Сколько водители платят за проезд по маршруту МСД – ЦКАД? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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