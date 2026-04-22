22 апреля, 08:00Транспорт
Расписание электричек нескольких направлений изменится в Москве 25 и 26 апреля
В выходные, 25 и 26 апреля, изменится расписание электричек Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений. Корректировки также коснутся поездов МЦД-1, МЦД-4 и аэроэкспрессов.
Расписание меняется из-за ремонтных работ на станции Москва-Бутырская. Их проведут с 22:00 25 апреля до 08:00 26 апреля. Актуальное расписание можно найти на сайте Московской железной дороги.
