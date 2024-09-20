20 сентября, 14:15Транспорт
На станции "Марьина Роща" метро появились новые турникеты
На станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро появились новые турникеты, отличающиеся от предыдущих моделей вертикальным расположением панели оплаты.
Новые компактные турникеты позволят увеличить пропускную способность на 30%. Они принимают различные способы оплаты: от традиционных до самых современных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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