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20 сентября, 14:15

Транспорт

На станции "Марьина Роща" метро появились новые турникеты

На станции "Марьина Роща" метро появились новые турникеты

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На станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро появились новые турникеты, отличающиеся от предыдущих моделей вертикальным расположением панели оплаты.

Новые компактные турникеты позволят увеличить пропускную способность на 30%. Они принимают различные способы оплаты: от традиционных до самых современных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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