В Москве начали тестировать новые турникеты

Турникеты в московском метро будут работать быстрее. Первый обновленный экземпляр установили на станции метро "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии.

Он отличается большим светодиодным экраном, на котором высвечивается информация об остатке поездок. Пока турникет считывает только "Тройку" и бумажные проездные. Однако скоро он сможет распознавать и другие методы оплаты, например QR-код.

Постепенно количество обновленных турникетов будут увеличивать. Пока их удобство изучается на примере одного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.