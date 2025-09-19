Форма поиска по сайту

19 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 сентября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне 58-го километра МКАД, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс. Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаем затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

