Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Крупнейшее в России электродепо "Троицкое" начали возводить в столице, сообщил Сергей Собянин. Комплекс из 11 зданий на участке площадью более 26 гектаров будет обслуживать поезда Троицкой линии метро.

"Город выдал положительное заключение экспертизы по проекту капитального ремонта жилого дома в Пресненском районе. Его построили в 1905 году по проекту архитектора Сергея Шуцмана. Здание не является объектом культурного наследия, но обладает характерными для своего времени архитектурными и декоративными элементами. Важным условием для проведения ремонтных работ является сохранение планировочных решений и оригинального архитектурного облика дома" – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На востоке столицы сейчас возводят 6 детских садов, 2 школы и 3 образовательных комплекса. Кроме того, строятся 2 физкультурно-оздоровительных комплекса и стоматологическая поликлиника.