В нескольких городах Подмосковья ввели полный запрет на аренду электросамокатов

За 2 недели с открытия сезона москвичи совершили 1,5 миллиона поездок на электросамокатах, однако пешеходы по-прежнему недовольны самокатчиками. В нескольких городах Подмосковья уже ввели полный запрет на аренду СИМ: с 20 апреля ограничения начнут действовать в Раменском, а ранее запреты ввели в Котельниках, Люберцах и других населенных пунктах.

Местные жители отнеслись к решению неоднозначно: одни считают самокаты удобным средством передвижения, другие поддерживают запрет из-за опасности для пешеходов. Власти поясняют, что запрет временный – кикшеринговые компании смогут вернуться после согласования парковок, "красных зон" и скоростного режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

