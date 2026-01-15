15 января, 17:15Транспорт
Щит "Лилия" приступил к проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро в Москве
Щит "Лилия" приступил к проходке тоннеля между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии. Конструкция пройдет почти 3,5 километра. Тоннель будет находиться под крупными водными объектами – Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном.
Сколько понадобиться времени на проходку? Когда откроют первый участок Рублево-Архангельской ветки?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.