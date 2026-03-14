14 марта, 07:30
"Московский паркинг" рассказал, как оплатить парковку в Москве при сбое интернета
Если приложение "Парковки России" не прогружается, то в этом случае оплатить парковку можно будет до конца суток. Об этом сообщили в "Московском паркинге".
При этом, как указали в организации, штраф водителям не направят, если они оплатят парковку до конца суток. Само приложение на данный момент работает в штатном режиме, несмотря на локальные проблемы с мобильным интернетом.
