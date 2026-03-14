"Московский паркинг" рассказал, как оплатить парковку в Москве при сбое интернета

Если приложение "Парковки России" не прогружается, то в этом случае оплатить парковку можно будет до конца суток. Об этом сообщили в "Московском паркинге".

При этом, как указали в организации, штраф водителям не направят, если они оплатят парковку до конца суток. Само приложение на данный момент работает в штатном режиме, несмотря на локальные проблемы с мобильным интернетом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

