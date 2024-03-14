Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 марта

Высокоскоростную железнодорожную магистраль планируют интегрировать с транспортной сетью Москвы, включая МЦД и МЦК. Работы по строительству первой в стране подобной дороги уже начались.

Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в выборах президента России. Мэр подчеркнул, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти страны, ему принадлежит последнее слово по всем вопросам, которые затрагивают права и законные интересы граждан.

Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет. Сегодня она соединяет почти все радиальные ветки и большинство железно-дорожных вокзалов столицы.

Москвичей ждут солнечные выходные, об этом рассказали в Гидрометцентре. В ближайшие дни днем температура стабильно будет подниматься на несколько градусов выше нуля. Это примерно на 4 градуса превышает климатическую норму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.