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14 марта, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 марта

Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Собянин: каждая станция Кольцевой линии метро – объект культурного наследия

Новости часа: к 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

"Мой район. Новости": в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

Новости часа: в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

ВСМ Москва – Санкт-Петербург протянется на 679 км

Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Высокоскоростную железнодорожную магистраль планируют интегрировать с транспортной сетью Москвы, включая МЦД и МЦК. Работы по строительству первой в стране подобной дороги уже начались.

Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в выборах президента России. Мэр подчеркнул, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти страны, ему принадлежит последнее слово по всем вопросам, которые затрагивают права и законные интересы граждан.

Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет. Сегодня она соединяет почти все радиальные ветки и большинство железно-дорожных вокзалов столицы.

Москвичей ждут солнечные выходные, об этом рассказали в Гидрометцентре. В ближайшие дни днем температура стабильно будет подниматься на несколько градусов выше нуля. Это примерно на 4 градуса превышает климатическую норму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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