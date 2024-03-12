12 марта, 15:45Транспорт
Пользователи столичного каршеринга могут арендовать автомобили для дальних поездок
Москвичи начали использовать автомобили каршеринговых сервисов для дальних поездок. Специалисты напомнили, что зоны покрытия и тарифы каршеринга позволяют ездить за пределы МКАД вплоть до Сочи и Петрозаводска.
Сколько это будет стоить на майские выходные? Какие правила важно знать, если принято решение отправиться на арендованной машине в другой город? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.