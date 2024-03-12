Пользователи столичного каршеринга могут арендовать автомобили для дальних поездок

Москвичи начали использовать автомобили каршеринговых сервисов для дальних поездок. Специалисты напомнили, что зоны покрытия и тарифы каршеринга позволяют ездить за пределы МКАД вплоть до Сочи и Петрозаводска.

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