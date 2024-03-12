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12 марта, 12:45

Транспорт

Московский каршеринг предлагает автомобили для дальних поездок на майские выходные

Московский каршеринг предлагает автомобили для дальних поездок на майские выходные

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Москвичи начали использовать автомобили каршеринговых сервисов для дальних поездок. Так, из столицы можно уехать на расстояние до двух тысяч километров, например в Нижний Новгород или Сочи. При этом стоимость поездки будет рассчитана в соответствии с тарифами конкретной компании.

Машины доступны как в краткосрочную аренду на срок от двух часов до семи дней, так и в долгосрочную – до полутора лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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