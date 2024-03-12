12 марта, 12:45Транспорт
Московский каршеринг предлагает автомобили для дальних поездок на майские выходные
Москвичи начали использовать автомобили каршеринговых сервисов для дальних поездок. Так, из столицы можно уехать на расстояние до двух тысяч километров, например в Нижний Новгород или Сочи. При этом стоимость поездки будет рассчитана в соответствии с тарифами конкретной компании.
Машины доступны как в краткосрочную аренду на срок от двух часов до семи дней, так и в долгосрочную – до полутора лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.