Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 13 по 25 февраля на выставке "Россия" проведут активности от Московского транспорта. В пространстве Москвы пройдут лекции, мастер-классы, игры и квизы. За участие в них можно получить подарки и сувениры.

"Москва лидирует в Европе по количеству электробусов – с начала года более 30 единиц экотранспорта пополнили парки Мосгортранса. В этом году для зарядки машин планируем установить еще порядка 200 станций. Самая современная техника российского производства повышает комфорт поездок и снижает влияние городского транспорта на окружающую среду. По итогам января число электробусов в столице достигло 1 470, они обеспечивают работу почти 120 маршрутов", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Водители почти 39 тысяч раз пополнили счет в приложении "Парковки России" баллами сайта "Миллион призов". Чтобы использовать городские баллы для парковки, нужно приобрести поощрение "Московский паркинг".