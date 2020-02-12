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12 февраля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

В пяти тоннелях столицы заменят сплошную разметку на прерывистую

Москвичам рассказали, когда начнется тестирование оплаты проезда по биометрии на МЦД

Прерывистая разметка появится в пяти тоннелях столицы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах строительства соцобъектов в 2024 году

Новости часа: около 120 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2023 году

Оплату проезда по биометрии начнут тестировать на МЦД

Оплату по биометрии начнут тестировать на МЦД

В ЦОДД рассказали о преимуществах прерывистой разметки в тоннелях

Дептранс рекомендовал москвичам выезжать 9 февраля до 16:00 или после 19:00

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 13 по 25 февраля на выставке "Россия" проведут активности от Московского транспорта. В пространстве Москвы пройдут лекции, мастер-классы, игры и квизы. За участие в них можно получить подарки и сувениры.

"Москва лидирует в Европе по количеству электробусов – с начала года более 30 единиц экотранспорта пополнили парки Мосгортранса. В этом году для зарядки машин планируем установить еще порядка 200 станций. Самая современная техника российского производства повышает комфорт поездок и снижает влияние городского транспорта на окружающую среду. По итогам января число электробусов в столице достигло 1 470, они обеспечивают работу почти 120 маршрутов", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Водители почти 39 тысяч раз пополнили счет в приложении "Парковки России" баллами сайта "Миллион призов". Чтобы использовать городские баллы для парковки, нужно приобрести поощрение "Московский паркинг".

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