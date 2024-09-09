09 сентября, 22:00Транспорт
Свыше 300 тыс человек будут ежедневно пользоваться станциями нового участка Троицкой линии
Станциями открытого участка новой Троицкой линии метро, по прогнозам специалистов, ежедневно будут пользоваться более 300 тысяч пассажиров. Первый участок ветки запустили Владимир Путин и Сергей Собянин.
Рядом с новыми станциями изумрудной ветки живут примерно 1,5 миллиона человек, еще около 100 тысяч – учатся и работают. Преимущества этой линии заключаются в том, что она захватывает сразу несколько районов Москвы – Обручевский, Коньково, Теплый стан, Ломоносовский, проспект Вернадского и Коммунарку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.