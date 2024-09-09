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09 сентября, 22:00

Транспорт

Свыше 300 тыс человек будут ежедневно пользоваться станциями нового участка Троицкой линии

Свыше 300 тыс человек будут ежедневно пользоваться станциями нового участка Троицкой линии

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Станциями открытого участка новой Троицкой линии метро, по прогнозам специалистов, ежедневно будут пользоваться более 300 тысяч пассажиров. Первый участок ветки запустили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Рядом с новыми станциями изумрудной ветки живут примерно 1,5 миллиона человек, еще около 100 тысяч – учатся и работают. Преимущества этой линии заключаются в том, что она захватывает сразу несколько районов Москвы – Обручевский, Коньково, Теплый стан, Ломоносовский, проспект Вернадского и Коммунарку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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