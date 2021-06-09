В МВД выступили против снижения скорости до 30 км/ч в городах

МВД категорически против снизить скорость в городах в два раза, а также против изменений в нештрафуемом пороге. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Ранее предлагали ездить в городе не быстрее 30 километров в час и штрафовать, если скорость превышена на 10 километров в час. Черников считает, что такие ограничения абсурдны. Он предложил инициаторам идеи самим сесть за руль и проехать на 30 километрах в час, особенно в вечернее время.

В мае ведомство одобрило идею лишь точечно снизить максимально допустимую скорость в Москве. Это коснется отдельных улиц, в основном тех, где много пешеходов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.