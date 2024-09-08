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08 сентября, 08:15

Транспорт

Путин открыл первый участок Троицкой линии метро в День города

Путин открыл первый участок Троицкой линии метро в День города

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Владимир Путин и Сергей Собянин торжественно открыли первый участок новой Троицкой линии метро в День города. Так, четыре станции от "Новаторской" до "Тютчевской" улучшат транспортное обслуживание порядка миллиона жителей столицы.

Новая изумрудная линия метро будет состоять из 17 станций, от "ЗИЛа" до Троицка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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