Движение по Лефортовскому тоннелю в Москве перекроют для замены асфальта

Движение в Лефортовском тоннеле и на его съездах закроют вечером 9 июня до утра 13 июня. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Заммэра Петр Бирюков уточнил, что за несколько дней специалисты полностью заменят там асфальт по технологии "единый ковер", это позволяет сэкономить время и сделать покрытие максимально ровным. Обновить планируют почти 75 тысяч квадратных метров.

Ремонт нужен из-за образовавшейся колеи, кроме того, у нынешнего асфальта истек гарантийный срок службы. После его замены сразу нанесут новую разметку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.