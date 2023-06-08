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Движение по Лефортовскому тоннелю в Москве перекроют для замены асфальта

Движение по Лефортовскому тоннелю в Москве перекроют для замены асфальта

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Движение в Лефортовском тоннеле и на его съездах закроют вечером 9 июня до утра 13 июня. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Заммэра Петр Бирюков уточнил, что за несколько дней специалисты полностью заменят там асфальт по технологии "единый ковер", это позволяет сэкономить время и сделать покрытие максимально ровным. Обновить планируют почти 75 тысяч квадратных метров.

Ремонт нужен из-за образовавшейся колеи, кроме того, у нынешнего асфальта истек гарантийный срок службы. После его замены сразу нанесут новую разметку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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