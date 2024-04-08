Маршруты городских автобусов скорректировали в семи округах Москвы

В семи округах столицы изменились маршруты городских автобусов. Схему движения скорректировали таким образом, чтобы пассажирам было удобнее добираться до социальных объектов, а также до станций метро и МЦД.

В частности, автобусы № 661 теперь заворачивают к станции подземки "Ломоносовский проспект". Изменения затронули и маршрут с13: автобусы стали ходить по обеим сторонам улиц Новаторов, Обручева и Академика Волгина, а также Ленинского проспекта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.