"Безопасный город": толкнувшего контролера мужчину приговорили к 2 годам условно

Накануне в Москве вынесли приговор мужчине, который напал на контролера. Сотрудник зашел в автобус и преградил путь безбилетнику, чтобы тот не сбежал. В ответ на это молодой человек стал оскорблять и толкать контролера.

В итоге нарушителя приговорили к 2 годам лишения свободы условно, также ему назначен штраф в размере 35 тысяч рублей.

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