Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В районах Ярославском, Алтуфьевском, Бабушкино, Восточное Дегунино и Левобережном более 15 километров дорог отремонтировали за 2 месяца, сообщил Сергей Собянин. На первом этапе проекта сделают дорогу между Череповецкой улицей и Путевым проездом. Второй этап – развитие дорожной сети на территории между железнодорожными путями, Стандартной и Илимской улицами и Алтуфьевским шоссе.

"По проекту КЖБ в районах Новогиреево и Перово реорганизуют три неэффективно используемых участка общей площадью около 13 гектаров. Здесь появится свыше 305 тысяч квадратных метров недвижимости. На самом большом участке будут построены дома для реализации программы реновации. Рядом возведут детский сад для 250 воспитанников, который передадут столичной системе образования", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2020 года в Москве за счет городского бюджета построено 26 объектов по программе "Безопасный город". Это здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров.