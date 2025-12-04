Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 декабря, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Певец Сергей Жуков из-за ограничений на дорогах Москвы пересел на метро

Жители нового ЖК в Видном потребовали решить проблему с парковкой

Тоннели новых станций метро в Москве проложили под реками

Свыше 2,5 км тоннелей столичного метро появилось под водой с 2011 года

Эксперты рассказали, что делать жильцам ЖК в Видном из-за нехватки парковочных мест

Российским автовладельцам могут разрешить покупать "красивые" госномера

Россиянам могут разрешить официально покупать "красивые" госномера на машину

Машина скорой помощи не смогла подъехать к ЖК в Видном из-за хаотичной парковки

Более 2,5 км тоннелей метро проложили под водой в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В районах Ярославском, Алтуфьевском, Бабушкино, Восточное Дегунино и Левобережном более 15 километров дорог отремонтировали за 2 месяца, сообщил Сергей Собянин. На первом этапе проекта сделают дорогу между Череповецкой улицей и Путевым проездом. Второй этап – развитие дорожной сети на территории между железнодорожными путями, Стандартной и Илимской улицами и Алтуфьевским шоссе.

"По проекту КЖБ в районах Новогиреево и Перово реорганизуют три неэффективно используемых участка общей площадью около 13 гектаров. Здесь появится свыше 305 тысяч квадратных метров недвижимости. На самом большом участке будут построены дома для реализации программы реновации. Рядом возведут детский сад для 250 воспитанников, который передадут столичной системе образования", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2020 года в Москве за счет городского бюджета построено 26 объектов по программе "Безопасный город". Это здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров.

