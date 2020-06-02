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02 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Сергей Собянин утвердил планы развития навигации в городском транспорте Москвы

Несколько сервисов кикшеринга запустят рейтинги пользователей

Сервисы кикшерингов в Москве начнут настраивать самокаты под каждого пользователя

В Москве сервисы кикшеринга начали оценивать пользователей по рейтингу

Собянин: более 90 станций метро будет оснащено цифровой навигацией до 2030 года

В столичном метро появится цифровая навигация

Робот-бариста начал работать на станции метро "Курская"

"Москва едет": дети и транспорт

Городские камеры показали, что происходит на Ярославском шоссе

В столице тестируют новый электробус особо большого класса КамАЗ-6292 длиной 18,7 метра. Самый современный транспорт вышел на маршрут e10 метро "Саларьево" – метро "Китай-город". После испытаний специалисты примут решение по закупке сочлененных электробусов для работы на популярных маршрутах города.

"С начала года на 18 ночных и круглосуточных маршрутах совершили уже около 300 тысяч поездок. Это около 3,5 тысячи поездок каждую ночь. Мы обеспечиваем москвичей и гостей столицы комфортным и безопасным транспортом в любое время суток по поручению Сергея Собянина. Чтобы вы могли комфортно и безопасно возвращаться домой после ночных прогулок или ночных смен, а также добираться на работу рано утром, в столице работает разветвленная сеть ночных маршрутов" – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Определены новые участники проекта "Искусство в метро", которые будут создавать свои работы на станциях метро. Отбор художников проходил на Южном речном вокзале с участием экспертов Объединения "Выставочные залы Москвы".

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