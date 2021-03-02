В метро Москвы рассказали, для чего нужна система распознавания лиц

Систему распознавания лиц в московском метро планируют использовать для повышения комфорта пассажиров. Речь идет об оплате проезда с помощью FacePay – распознавания лица, а также о работе программ лояльности.

Все сервисы, которые пригодятся как москвичам, так и бизнесу, разработают именно на базе видеонаблюдения. Кроме того, распознавание лиц выполняет важные социальные функции. Про работу системы рассказал начальник службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин.

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