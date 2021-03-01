На северо-востоке Москвы из-за каршеринга не могут разъехаться автобусы

На улице Проходчиков не могут разъехаться автобусы после того, как там перепарковали каршеринг.

На кадрах, которые прислали телезрители, видно, что машины стоят по обе стороны узкой дороги. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.