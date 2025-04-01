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01 апреля, 17:30

Транспорт

В Мосгордуме обсудили законы, которые позволят регулировать работу самокатов

В Мосгордуме обсудили законы, которые позволят регулировать работу самокатов

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В Мосгордуме обсудили законы, которые позволят регулировать работу самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Этому вопросу был посвящен специальный круглый стол.

На встречу были приглашены члены различных общественных организаций, а также представители научного и экспертного сообщества и органов исполнительной власти. Участники проанализировали статистику аварий, а также подвели итоги работы новых правил для москвичей, которые привыкли активно пользоваться электросамокатами, велосипедами и прочими средствами индивидуальной мобильности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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