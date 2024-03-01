01 марта, 16:05Транспорт
Флешмоб в честь первого года работы БКЛ провели на станции "Деловой центр"
Большая кольцевая линия метро работает в Москве с 1 марта 2023 года. На станции "Деловой центр" решили организовать флешмоб по этому поводу.
БКЛ – это самое протяженное метрокольцо в мире. Благодаря этому проекту около 800 тысяч москвичей получили метро в шаговой доступности. Кроме того, создание Большой кольцевой линии позволило разгрузить другие ветки метрополитена. Так, Кольцевая линия стала свободнее на 23%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.