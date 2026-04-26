В российские гостиницы теперь можно заселиться с помощью МАХ

В российские гостиницы теперь можно заселиться с помощью сервиса МАХ. Сотруднику отеля нужно будет считать данные на экране смартфона и подтвердить личность гостя. Поля в заявлении на регистрацию заполнятся автоматически.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в профиль мессенджера, открыть раздел "Цифровой ID", вкладку "Паспорт", нажать "Предъявить", а затем показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования. Схема работает в пилотном режиме и только в нескольких отелях.

