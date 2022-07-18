Новости последнего часа: Роскомнадзор составил протокол в отношении Delivery Club

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Роскомнадзор составил протокол в отношении Delivery Club после утечки данных. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Съезд с внутренней стороны ЦКАД на Ленинградское шоссе в сторону Москвы временно закроют с 19 июля. Об этом рассказали в "Автодоре".

Более 120 тысяч тонн овощей закрытого грунта планируют собрать в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.