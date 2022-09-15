Скорость мобильного Интернета Билайна в Москве выросла на 20%. Это стало возможно после того, как компания завершила перераспределение частот из 3G в стандарт нового поколения 4G.

Чтобы еще улучшить качество связи, ведется строительство и новых базовых станций как в столице, так и в Подмосковье. Благодаря этому бесперебойный интернет есть и в дороге, и на даче, и в новых городских районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.