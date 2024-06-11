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11 июня, 19:30

Технологии

Многодетные москвичи получили цифровые удостоверения многодетной семьи

Многодетные москвичи получили цифровые удостоверения многодетной семьи

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Цифровое удостоверение многодетной семьи стало доступно всем москвичам, чьи семьи получили соответствующий статус. Об этом сообщила по вопросам социального развития заммэра Анастасия Ракова.

Цифровое удостоверение в виде уникального QR-кода содержит информацию обо всех членах многодетной семьи и сроке действия льготной категории. Оно размещено в личном кабинете на портале mos.ru, в разделе "Семья и дети".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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