Многодетные москвичи получили цифровые удостоверения многодетной семьи

Цифровое удостоверение многодетной семьи стало доступно всем москвичам, чьи семьи получили соответствующий статус. Об этом сообщила по вопросам социального развития заммэра Анастасия Ракова.

Цифровое удостоверение в виде уникального QR-кода содержит информацию обо всех членах многодетной семьи и сроке действия льготной категории. Оно размещено в личном кабинете на портале mos.ru, в разделе "Семья и дети".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.