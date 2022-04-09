YuoTube-канал "Дума ТВ" заблокировали из-за законодательства о санкциях и правилах торговли. Такое объяснение дали в Google.

Там подчеркнули, что, если учетная запись нарушает условия обслуживания, компания принимает соответствующие меры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.