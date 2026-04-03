Сбой произошел в СБП у некоторых банков

Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила о кратковременном замедлении операций в системе быстрых платежей (СБП) у ряда банков.

Более часа клиенты Сбера не могли оплатить покупки картой, воспользоваться банкоматами и зайти в приложение. Многие заведения из-за проблем с эквайрингом перешли на наличные.

Позднее появились сообщения о сбоях у Т-Банка, Оzon Банка, Альфа-Банка и СБП в целом: не прогружались QR-коды и не проходили платежи. Сбер отчитался о восстановлении работы.

