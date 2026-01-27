Новости Москвы: эстакады и подземные пешеходные переходы возведут на улице Поляны

На улице Поляны в Москве начали строительство финишного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. В рамках проекта возводят эстакады, тоннель и подземные пешеходные переходы. Новая трасса станет важной частью транспортного каркаса ТиНАО и соединит пять вылетных магистралей.

Новые информационные терминалы по продаже билетов появились на станциях столичного метро. Они работают на "ВДНХ", "Медведково", "Кунцевской" и городском вокзале Нижегородская. С помощью терминалов пассажиры могут купить абонемент или пополнить "Тройку", не теряя время в кассах. Как рассказали в Дептрансе, до конца года на станциях установят 450 новых устройств. Они заменят терминалы с истекающим сроком службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.