27 января, 18:15

Новости Москвы: эстакады и подземные пешеходные переходы возведут на улице Поляны

На улице Поляны в Москве начали строительство финишного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. В рамках проекта возводят эстакады, тоннель и подземные пешеходные переходы. Новая трасса станет важной частью транспортного каркаса ТиНАО и соединит пять вылетных магистралей.

Новые информационные терминалы по продаже билетов появились на станциях столичного метро. Они работают на "ВДНХ", "Медведково", "Кунцевской" и городском вокзале Нижегородская. С помощью терминалов пассажиры могут купить абонемент или пополнить "Тройку", не теряя время в кассах. Как рассказали в Дептрансе, до конца года на станциях установят 450 новых устройств. Они заменят терминалы с истекающим сроком службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

