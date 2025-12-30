Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" открыл новый сезон. Это уникальная площадка с тремя трассами разной сложности, сноуборд-парком, детским склоном и прокатом снаряжения. Здесь можно выбрать развлечения на любой вкус и уровень подготовки.

Для любителей горных лыж и сноуборда организованы групповые тренировки в будни. Принять участие можно бесплатно, однако необходимо зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

