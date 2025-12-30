30 декабря, 11:00Спорт
Комплекс "Воробьевы горы" открыл новый сезон
Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" открыл новый сезон. Это уникальная площадка с тремя трассами разной сложности, сноуборд-парком, детским склоном и прокатом снаряжения. Здесь можно выбрать развлечения на любой вкус и уровень подготовки.
Для любителей горных лыж и сноуборда организованы групповые тренировки в будни. Принять участие можно бесплатно, однако необходимо зарегистрироваться.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.