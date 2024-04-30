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30 апреля, 22:15

Спорт

Благотворительный турнир в память о погибших в "Крокусе" прошел в Москве

Благотворительный турнир в память о погибших в "Крокусе" прошел в Москве

Благотворительный турнир в память о погибших в "Крокусе" проходит в Москве

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Во вторник, 30 апреля, стало 40 дней со дня теракта в "Крокус Сити Холле". В память о погибших в теракте прошел благотворительный турнир "Чтобы помнили". Его организовал Российский футбольный союз и спортивное общество "Динамо" совместно с Союзом ветеранов футбола России.

Помимо этого, к мемориалу возле концертного зала люди весь день несли цветы, также в Никольском соборе состоялась панихида.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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