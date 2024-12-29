Новая спортивная арена для керлинга откроется в Москве

В Москве готовят к открытию новую спортивную арену для керлинга. На ней уже прошли тестовые соревнования, Кубок Московского спорта среди смешанных пар до 22 лет. В будущем на площадке можно будет тренироваться и проводить другие турниры, в том числе и международного уровня.

В комплексе площадью больше 2,5 тысячи квадратных метров будут готовить керлингистов сборных Москвы и России. Новая арена вмещает 5 ледовых дорожек, раздевалки, душевые, также здесь обустроят два тренировочных зала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.