В США на матче плей‑офф НХЛ болельщики разбили заградительное стекло

Во время матча плей‑офф НХЛ между "Колорадо Эвеланш" и "Лос‑Анджелес Кингз" в Денвере болельщики разбили стекло у скамейки гостей. В результате инцидента игру пришлось ненадолго остановить.

На Бостонском марафоне один из участников не смог завершить дистанцию из‑за судороги на финишной прямой. Спортсмены, бежавшие рядом, поддержали его и помогли пересечь финишную линию.

