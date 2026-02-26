Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае. Во втором круге он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:2, 6:3. В четвертьфинале Медведев встретится с 49-й ракеткой мира американцем Дженсоном Бруксби.

Теннисист Андрей Рублев также вышел в четвертьфинал, обыграв француза Уго Умбера в трех партиях. Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Рублев выполнил 13 подач навылет, реализовал 2 брейк-пойнта из 9 и допустил 5 двойных ошибок. Следующим соперником Рублева станет 31-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.