Гран-при Турции вернется в календарь "Формулы-1" со следующего сезона. Об этом объявили в администрации королевских гонок.

Ранее автодром в Стамбуле принимал заезды с 2005 по 2011, а также в 2020 и 2021 годах. В последнее время Формула-1 постоянно стремится увеличить количество гонок в сезоне. Этот год должен был состоять из рекордных 24 этапо, однако из-за событий на Ближнем Востоке пришлось отменить два Гран-При - Бахрейна и Саудовской Аравии.

