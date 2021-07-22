Телезрителям рассказали об Олимпийских играх в Токио

Меньше суток остается до открытия Олимпиады. И эти Игры совсем не похожи на предыдущие. В Олимпийской деревне каждый день фиксируют новые случаи COVID-19, спортсмены снимаются с соревнований, а сами жители города, кажется, совсем не рады спортивному празднику. Японцы считают, что это "лишняя трата денег".

Скептики уверяют, что и зрителям игры не нужны. По данным опросов, многие думали, что олимпиада зимняя, и лишь единицы знают имена российских спортсменов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.