Артем Дзюба вошел в топ-3 самых ленивых футболистов мира по версии Международного центра спортивных исследований. Специалисты подсчитали, кто из игроков меньше всего помогает команде в обороне.

В расчет брались игроки из 46 чемпионатов, сыгравшие не менее 1 тысячи минут за год. Меньше всех работает без мяча Леонель Месси. Вторую и третью строчку рейтинга поделили Дзюба и Криштиану Роналду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.