Белорусская теннисистка Соболенко получила премию лучшей спортсменки 2025 года

Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила премию лучшей спортсменки 2025 года по версии Мировой академии спорта "Лауреус". Церемония вручения состоялась в Мадриде. Соболенко возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года.

Российские ватерполистки впервые выступят с флагом и гимном. Соревнования пройдут с 21 по 26 апреля на Мальте. Россиянки опустились во второй дивизион из-за длительного отстранения и отсутствия рейтинговых очков.

